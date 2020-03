Se préparer à l’après-coronavirus en participant à des ateliers virtuels

C’est ce soir que la Chambre de commerce de Rawdon offrira le 2e atelier de 4, La rédaction Web, storyline et les diverses politiques éditoriales. Le 1er atelier se donnait au Collège Champagneur à Rawdon. Mais étant donné la situation de crise du Coronavirus, les trois prochains ateliers se donneront de manière virtuelle en webinaire avec l’application Zoom.us.

Cette crise touche durement les entreprises et les petits entrepreneurs. Et le prochain trois semaines de confinement, est justement un bon moment pour se préparer à l’après-crise, afin de reprendre une portion du chiffre d’affaires qui sera perdu durant ces trois semaines. Le marketing de contenu et les médias sociaux sont des efforts de mise en marché qui fonctionnent dans le moyen et le court terme. Plutôt vous commencez, plutôt vous risquez d’en tirer des bénéfices. Et pour être efficace en ligne, ce n’est pas tellement une question de budget que c’est une question de compréhension des outils (souvent gratuits), de la philosophie communicationnelle et des efforts qu’on veut bien y mettre.

Vous n’avez pas besoin d’être membre de la Chambre de commerce de Rawdon pour participer à ces ateliers, mais vous avez besoin de vous y inscrire afin de recevoir le code et le mot de passe pour rejoindre la salle de classe virtuelle. Voici donc les informations pour les ateliers restants et les détails pour pouvoir s’inscrire :

Dans l’atelier de ce soir, nous discuterons de :

 Comment écrire pour le Web

 L’importance des titres, des éléments du corps du texte et des balises meta

 L’infolettre

 Les diverses politiques : d’utilisation du web pour les employés, éditoriales, des commentaires

 Calendrier éditorial

 Études de cas

Voici d’ailleurs le PowerPoint de mon 2e atelier

Les prochains ateliers:

Atelier #3 -> Médias sociaux et relations publiques

Mercredi 8 avril 2020 de 18h30 à 20h45

Atelier #4 ->Les médias sociaux: la recette parfaite!

Mercredi 22 avril 2020 de 18h30 à 20h45

mercredi, 25 mars 2020

