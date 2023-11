Revue de presse marketing/techno du 22 au 28 novembre

OpenAI annonce le retour à sa tête de Sam Altman | JDM https://www.journaldemontreal.com/2023/11/22/openai-annonce-le-retour-a-sa-tete-de-sam-altman

Exclusive: OpenAI researchers warned board of AI breakthrough ahead of CEO ouster -sources https://www.reuters.com/technology/sam-altmans-ouster-openai-was-precipitated-by-letter-board-about-ai-breakthrough-2023-11-22/

A.I. Belongs to the Capitalists Now https://www.nytimes.com/2023/11/22/technology/openai-board-capitalists.html?smid=tw-share

Le risque de tout miser sur les réseaux sociaux https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2023-11-25/le-risque-de-tout-miser-sur-les-reseaux-sociaux.php via @lp_lapresse Ça fait au moins 20 ans que je dis ça

Le bon, le mauvais et le pire de l’IA https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2023-11-27/le-bon-le-mauvais-et-le-pire-de-l-ia.php via @lp_lapresse

Meta a sciemment conçu ses plateformes pour attirer les enfants, selon des documents https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-26/meta-a-sciemment-concu-ses-plateformes-pour-attirer-les-enfants-selon-des-documents.php via @lp_lapresse

Les chaînes de blocs toujours plus importantes que les centres de données | JDM https://www.journaldemontreal.com/2023/11/27/les-chaines-de-bloc-plus-importantes-que-les-centres-de-donnees

Les applications de magasinage siphonnent vos données https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2030396/applications-magasinage-donnees-personnelles-cybersecurite

Imprimez ce billet

Article publié le mardi, 28 novembre 2023 sous la rubrique Revue de presse.

Vous pouvez suivre les commentaires sur cet article via ce fil RSS. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou un rétrolien à partir de votre site.