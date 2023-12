Ma discussion à propos de la loi C-18 et des médias sur le podcast La French Connection

La French Connection se décrit comme suit :

Podcast international sur la sécurité et le hacking. Nouvelles et opinions du Québec et de l’Europe!

Il est animé par Patrick Mathieu et Jacques Sauvé. D’ailleurs voici la présentation que Jacques Sauvé en fait sur Twitter:

Bon…si vous ne savez pas trop quoi faire en fin d’semaine, vous pouvez écouter cet épisode spécial de La French Connection ! J’avais mis une vidéo ici au mois d’août demandant de l’aide à comprendre la Loi C-18 des Libéraux, le blocage des nouvelles sur Meta, etc. Je n’y comprends rien ! Je voulais en discuter avec quelqu’un qui pourrait nous éclairer sur les enjeux, donc Pat et moi avons invité

@MichelleBlanc

!! Vraiment cool qu’elle ait accepté de faire ça avec nous. Bonne écoute !

Pour écouter c’est ici : https://securite.fm/special/2023/11/30/episode-0x233.html#7a667d3e

