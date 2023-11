Un autre point de vue sur la crise des médias

Préambule

Mon premier emploi était camelot. Je passais les journaux du dimanche comme Le Dimanche Matin et les magazines comme Femme au Foyer, Tv Hebdo, Photo police ou Pif Gadget ou Pilote. Je me levais aux petites heures pour en lire le plus possible. Tout ça pour dire que les médias, quels qu’ils soient, ont fait partie de ma vie depuis le plus jeune âge. Et même avant d’être camelot, je dévorais la revue Perspective (une sorte de la revue L’Actualité avant son temps) qui était en encart dans le journal Le Soleil, afin de faire mes travaux scolaires.

Je ne suis plus jeune et j’ai vu des médias disparaître (comme l’infect Trouble.Voir) et d’autres apparaître (comme l’excellent Caribou). J’ai écouté les nouvelles de Radio-Canada depuis ma tendre enfance et j’ai observé ses nombreux changements. J’ai aussi écouté la radio durant toutes ces années. Je suis donc grande amatrice de nouvelles, de magazines et de médias. J’ai d’ailleurs chroniqué pour les Affaires, le défunt Canal Argent de même que sur VoxTV en plus d’être invité régulièrement à LCN et RDI, avant de demander un cachet et de changer de sexe. Après je n’étais plus que transsexuelle.

J’ai été témoin de nombreuses transformations découlant du numérique et de plusieurs secteurs économiques qui en ont été affectés. Songeons d’abord au secteur hôtelier qui s’est fait manger tout rond par les hotels.com et autre Expedia, avant de devoir s’ajuster et faire face à cet autre défi que sont les prestataires de AirBnB. Comme quoi les médias sont loin d’être les premiers, les seuls ou les derniers à être affectés par les transformations qu’engendre la société numérique.

Les médias eux-mêmes sont en transformation depuis des siècles. Songeons entre autres à l’avènement de l’imprimerie, du télégraphe, de la dactylo, de l’ordinateur, des moteurs de recherche et maintenant de l’intelligence artificielle? Nous n’avons encore rien vu de ce qui pourrait subvenir.

Récemment j’ai écrit ce statut :

#LaQuestionQuiTue Les médias sont dans le trouble. C’est la faute de la publicité qui n’y est plus, des lecteurs/auditeurs qui ne lisent/n’écoutent plus et du modèle d’affaires chambranlant. Mais quand les journalistes vont-ils se remettre en question? Quand les médias vont-ils reconnaitre leurs responsabilités de cette débandade?

J’ai cherché la réponse et je ne l’ai pas trouvée. Par contre, j’ai bien des pistes de réflexion venant des médias eux-mêmes.

Résumé de l’état de la situation

Dans la conclusion du document Les médias québécois d’information, Daniel Giroux,État des lieux, on peut lire :

Des dizaines de millions de dollars ont déserté les médias québécois pour Google, Facebook, YouTube, Kijiji, Les Pac.com

et les autres plateformes en ligne. Cela s’explique par les facteurs suivants :

• Les nombreuses heures passées en ligne à d’autres activités que celles impliquant des médias ; ces activités ont une valeur pour les publicitaires ; • L’interactivité des sites des petites annonces qui permet aux éventuels acheteurs de repérer rapidement les articles qui les intéressent. • Le vieillissement des auditoires des médias classiques, ce qui rend ces derniers moins attrayants pour ceux qui achètent de la publicité ; • Les nouvelles habitudes des utilisateurs qui délaissent les outils traditionnels (papier, télévision et radio linéaires) pour le numérique et une consommation à la pièce ; • Les Google, Facebook, YouTube et autres Snapchat disposent d’informations sur les champs d’intérêt de leurs utilisateurs qui leur permettent de proposer des cibles très précises aux annonceurs du Web ; • L’offre de fenêtres publicitaires à vendre s’amplifie de manière exponentielle alors que la demande (les dépenses des annonceurs) n’évolue qu’en fonction de la croissance de l’économie. Cela fait en sorte que le cout pour rejoindre mille personnes (CPM) y est moins élevé que celui qu’on observe dans les plateformes traditionnelles. Un lecteur numérique rapporte bien moins qu’un lecteur papier, un internaute sur le site TVA Nouvelles moins qu’un téléspec- tateur qui regarde le téléjournal de 18 h.

Les problèmes des médias

La perte de crédibilité des médias

Ici comme ailleurs, les médias ont perdu de la crédibilité au fil des ans. Dans un article de Radio-Canada :

Baisse marquée de la confiance

Ainsi, après le bond favorable de 2021, la confiance à l’égard de la plupart des nouvelles, la plupart du temps, selon la définition du DNR, a reculé de sept points chez les francophones pour se situer à 47 % au début de 2022 et de cinq points chez les anglophones, où elle est à 39 %. Fait à noter, cet écart de confiance entre francophones et anglophones est une constante au fil des ans dans ce rapport.

(…)

Ils sont aussi 26 % à croire que les médias priorisent leurs propres opinions politiques devant les intérêts de la société, contre 27 % qui pensent le contraire. Sans surprise, là aussi, les répondants qui s’identifient comme étant de droite sont encore plus nombreux à croire que les médias placent leurs propres intérêts devant ceux de leurs auditoires.

Et dans une étude collaborative entre l’Université d’Ottawa et l’université de Sherbrooke, La crédibilité des médias est à la baisse au Québec révèle une vaste enquête, on souligne :

Quelques faits saillants de l’enquête

La crédibilité de tous les médias est à la baisse même si les personnes répondantes estiment encore de façon majoritaire (sauf pour Internet) que les choses se sont passées vraiment ou à peu près de la façon dont les médias les racontent. La télévision demeure le média le plus crédible. Plus de 45 % des personnes croient qu’il arrive parfois ou souvent que les journalistes contribuent à créer et à diffuser de fausses nouvelles. Généralement, le jugement porté sur la crédibilité et la confiance des médias est plus sévère et critique chez les personnes s’identifiant au Parti conservateur du Québec. Plus de 54 % de celles et ceux qui connaissent bien un sujet sont d’avis que les journalistes font preuve d’exactitude dans les faits qu’ils rapportent.

De plus, les médias sont perçus comme étant biaisé politiquement, idéologiquement, et la sacro-sainte « objectivité journalistique » ne semble plus qu’un souvenir dans la mémoire de certains.

Dans le New York Times: How to Destroy (What’s Left of) the Mainstream Media’s Credibility

It is hardly a secret within America’s newsrooms that our profession has lost much of the public’s trust. Gallup, which has polled “Confidence in Institutions” for decades, found that, as of last summer, just 16 percent of Americans had either a “great deal” or “quite a lot” of confidence in newspapers — down from 25 percent a decade earlier and 35 percent in 2002. For TV news, the latest results were even worse. Eleven percent of Americans trust it. Fifty-three percent don’t. (…)

We are not simply disinterested defenders of democracy writ large. We are actors within that democracy, with a powerful megaphone that we can sometimes use in problematic ways. When, for example, paparazzi snoop on celebrities going about their regular days, are the interests of democracy being served — or merely the interests of the press in selling copy? The same goes for public figures accused of salacious activities that remain unproven: How well was American democracy served by rumors of a pee tape? (…)

Finally, the purpose of journalism in a democracy is not just about reporting. It’s also about listening. “A good newspaper, I suppose, is a nation talking to itself,” Arthur Miller once remarked. Downie and Heyward are right that more diverse newsrooms can help readers gain the perspectives of people from marginalized communities, which don’t always have large megaphones of their own. But that listening must also extend to the sorts of Americans much of the mainstream media now sees, at best, as a foreign tribe, and at worst, grave threats to democracy itself: people like religious conservatives, home-schoolers, gun owners and Trump supporters.

Dans le Harvard Business Review: Why the News Is Not the Truth

The news media and the government are entwined in a vicious circle of mutual manipulation, mythmaking, and self-interest. Journalists need crises to dramatize news, and government officials need to appear to be responding to crises. Too often, the crises are not really crises but joint fabrications. The two institutions have become so ensnared in a symbiotic web of lies that the news media are unable to tell the public what is true and the government is unable to govern effectively. That is the thesis advanced by Paul H. Weaver, a former political scientist (at Harvard University), journalist (at Fortune magazine), and corporate communications executive (at Ford Motor Company), in his provocative analysis entitled News and the Culture of Lying: How Journalism Really Works. (…)

Companies routinely use research studies to promote products or positions. White bread won’t cause you to gain weight and is nutritious, a study by the Cooper Institute for Aerobic Research found. Its sponsor: the maker of Wonder Bread. Chocolate may actually inhibit cavities, concluded a study by the Princeton Dental Resource Center, which is funded by Mars, the maker of M&M’s and other chocolate candies. The U.S. public’s faith in so-called scientific research gives the studies impact, even when they contradict common sense and are patently self-serving. “Most members of the media are ill-equipped to judge a technical study,” Crossen correctly points out. “Even if the science hasn’t been explained or published in a U.S. journal, the media may jump on a study if it promises entertainment for readers or viewers. And if the media jump, that is good enough for many Americans.”

Dans The Walrus : Journalism’s Wicked Problem: Save What’s Lost or Invest in What’s New?

The media is also partly to blame. It lost faith in journalism and tried to compete with an internet awash in cat videos, listicles, and misinformation.

(…)

The handful of print outlets that have managed to turn a profit through online subscriptions and other revenue—like the New York Times, The New Yorker, and the Washington Post—shows that, if you build a product that people value enough, you don’t necessarily need advertising to survive; digital customers will follow.

(…)

“The decimation of journalism unfolded over a quarter century, and nobody did boo,” says Winseck. “Instead of looking in the mirror and at their own complicity, the media is pointing fingers at Google and Facebook. And that’s just crazy.” Legacy media companies, in other words, have become the carriage maker who, after the invention of the automobile, stands around crying, “But we made very good carriages!”

Et finalement dans le Associated Press : Americans fault news media for dividing nation: AP-NORC poll

Nearly three-quarters of U.S. adults say the news media is increasing political polarization in this country, and just under half say they have little to no trust in the media’s ability to report the news fairly and accurately, according to a new survey from The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research and Robert F. Kennedy Human Rights.

Americans fault news media for dividing nation: AP-NORC poll

La perte des auditeurs et du lectorat

Selon le Centre d’études sur les médias de l’Université Laval





La moitié (50 %) de la population adulte du Québec lit régulièrement1 un quotidien en semaine. Pendant une semaine type complète (7 jours)2, ces journaux rejoignent un peu moins des trois quarts (73 %) des Québécois. Les Canadiens sont proportionnellement moins nombreux à s’informer de cette manière que ce soit du lundi au vendredi (42 %) ou sur une semaine complète (66 %).

Mais je dois souligner que les problèmes des médias sont beaucoup plus complexes et nombreux que le bref survol que je viens de vous présenter. Le site VisualCapitalist en présente succinctement 33 dans le tableau ci-bas.



Existe-t-il des solutions?

L’un des articles passionnants que j’ai pu lire au sujet des solutions est Is the Media Doomed?From a Big Tech crackdown to the rebirth of local news, 16 future-minded thinkers predict where journalism will be in 15 years. Certaines des piste de solutions:

Faire plus de journalisme d’investigation

L’une des pistes de solution est de mettre plus d’efforts dans le journalisme d’investigation. Ce journalisme coûte cher et il requiert de longs travaux. Par contre, il est possible, comme cela a été le cas pour les Pandora Papers, que plusieurs médias travaillent ensemble afin de le financer et de faire les recherches qui y sont nécessaires.

Collaborations are increasing, whether globally, as with the Pandora Papers project in which reporting teams worked together to expose corruption, or the Dallas Morning News partnering with the Texas Metro News, a Black-press outlet. Each helps supply what’s missing in the other.

Éduquer les jeunes à identifier les bonnes sources d’information et à être capable de les valider

Valoriser le journalisme de solution

News consumers want “solutions journalism.” Don’t just tell them the problem; what can they do about it?

Favoriser les micropaiements

I’ve long been an advocate for a kind of E-ZPass for news — micro-charges per page — which would allow people to read what they want without onerous subscriptions. That’s the only way that most people will pay for news.

Embaucher des journalistes qui couvriront les enjeux régionaux avec de bons salaires

Over the next decade, major news organizations need to get in the game, hiring journalists to work — with real salaries — from where they live, reporting on communities they know. Companies with editorial and technological heft must help train reporters in the field. Not just for national stories that might get picked up by cable news channels, but for covering school boards, zoning boards, city and county councils, courts and police unions, universities, and state governments.

(…)

If we can find a balance between national news and journalism and politics that engage and empower people locally, then maybe, just maybe, we can protect — even improve — our national democracy.

Le retour du microjournalisme comme en 1837

By 2037, the American media landscape may look more like 1837 than 1937. There will be few professional reporters. Many outlets in 1837 were single-person outfits, just as many news operations will be single-person Substacks or equivalents in 2037. Journalistic norms and standards will be the exception, not the norm.

La renaissance des coops de journalisme local

Today, we’re seeing the first sprouts of this growing movement. Local, nonprofit journalism is beginning its post-crash renaissance: Report for America, which places journalists in local papers around the country, is growing enormously, as is LION, a kind of guild for small local news startups.

Et finalement la création de médias locaux surspécialisés.

Authoritative new sites surfaced with rigorous reporting on specific fields, such as education, criminal justice, public health and other subjects that do not typically pump up clicks or subscriptions.

Relying on a crazy quilt of disparate financial models, more sites must arise to cover topics of climate, democracy, alienation, addiction, you name it — together offering a patchwork system of news.

Taken together these news sources would knit people together as part of larger communities, not just as interest groups or psychographics to be pitched. They would build a journalism that treats people as citizens and neighbors, not just consumers.

Qu’est-ce que je pense de tout ça?

Qu’est-ce que je pense de tout ça? « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme» (Lavoisier, repris du grec Anaxagore de Clazomènes, en 450 avant Jésus Christ). Les médias sont le médium qui transporte « les nouvelles ». Nous aurons toujours besoin de « nouvelles ». La forme et le(s) médium(s) changeront comme ils ont changé depuis la Rome antique qui avait des crieurs publics. Il est même très possible que les lecteurs de nouvelles (l’équivalent actuel des crieurs anciens), ne soient même plus humains, comme c’est déjà le cas en Chine.

Par contre, le travail de colliger les faits et d’en donner une version, voire interprétation, sera toujours nécessaire. Les manipulations de ces faits par les états, les acteurs économiques et les visées personnelles des analystes, continueront malheureusement aussi à faire des dégâts. Cependant, le besoin de « savoir ce qui se passe » étant fondamental, une industrie de l’information perdurera quoi qu’il advienne. Il est cependant clair que le modèle d’affaires qui a subsisté depuis le dernier siècle est brisé et qu’il doit être réinventé de différentes manières. Plusieurs idées sont déjà présentes dans ce billet et plusieurs autres sont en cogitation dans mon propre esprit et dans celui de plusieurs autres observateurs. Une suite est donc inévitable à ce billet. D’ailleurs, il y a quelques jours, j’ai participé à un long podcast sur le sujet de la crise des médias. Je le mettrai en ligne sous ce billet dès qu’il sera disponible…

Imprimez ce billet

Article publié le vendredi, 24 novembre 2023 sous les rubriques Economie des affaires électroniques, entreprise 2.0, Innovation, Medias et Internet, Stratégie d'affaires et transformation numérique.

Vous pouvez suivre les commentaires sur cet article via ce fil RSS. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou un rétrolien à partir de votre site.