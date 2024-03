Revue de presse marketing/techno du 12 mars au 19 mars et mes entrevues à CHOI RadioX et les éclaireurs du Numérique

An OpenAI spinoff has built an AI model that helps robots learn tasks like humans

Elon Musk says xAI will open-source Grok this week

Des centaines de sites s’appuient sur l’IA pour générer des articles, parfois faux

Faire rentrer le robot au bureau grâce à la magie «made in Québec» de l’intelligence artificielle concrète

Une fugitive recherchée depuis 30 ans, capturée à Berlin grâce à la reconnaissance faciale

@BreakingNewsBREAKING: The House votes 352-65 to pass a bill that could ban TikTok in the U.S.The legislation now heads to the Senate, where it faces an uncertain fate. President Biden has said he would sign it into law.

Top 7 Insane ChatGPT Prompts to Make Money Online in 2024

Top 8 Insane ChatGPT Prompts For Marketers That Feel Illegal to Know by Anish Singh Walia

IBM is slashing jobs in marketing and communications = une autre innovation de l’IA…

Interdire TikTok aux É.-U. serait «dramatique» pour les utilisateurs québécois, selon une experte = Quelle bonne blague! Vraiment? Que les influenceurs québécois perdent du cash est plus important que la sécurité nationale des jeunes et la vie privée?

Via RT@pika_labs

…Sorry, we were on mute. Today we’re launching Sound Effects on Pika. Now you can seamlessly generate and integrate sound into your videos. Either prompt the sound you want, or let Pika automatically generate it based on the content of your video. If that sounds great, it’s because it is.

À l’aide d’une application IA, cela a pris 15 minutes. Ça a été fait avec un simple prompt et un hyperlien vers mon blogue qui est pourtant écrit en français. L’IA a fait le texte, l’édition et le montage. Je n’ai ajouté que quelques photos. C’est STU-PÉ-FIANT

Implementing generative AI with speed and safety in McKinsey Quarterly via @McKinsey

Fausses nécrologies | Des pièges à clics qui exploitent la mort

Trois questions pour comprendre pourquoi les États-Unis envisagent de bannir TikTok

via RT@Figure_robot

With OpenAI, Figure 01 can now have full conversations with people

-OpenAI models provide high-level visual and language intelligence

-Figure neural networks deliver fast, low-level, dexterous robot actions

Everything in this video is a neural network:

Adobe Firefly follows in Google Gemini’s woke footsteps with photos of black Nazis, black and female founding fathers

Les apps de l’IA sont aussi parfois des conneries comme cette app qui permet de continuer de chatter avec son ex, un fois qu’il ou elle nous a “flushé” https://talktoyourex.com/

Apple rachète la jeune pousse ontarienne DarwinAI

Ne vous méprenez pas : les robots conversationnels ne sont pas conscients

How Dangerous are Deepfakes and Other AI-Powered Fraud?

Is TikTok different in China compared to the U.S.? A social media analyst compares it to opium and spinach

La débâcle de l’IA Gemini de Google, accusé de révisionnisme historique sous couvert de tendance woke, a mis en lumière la part des algorithmes des IA dans nos représentations, et l’impact que cela peut avoir sur les différentes culturelles. Pour mieux comprendre cette tendance, nous accueillons Michelle Blanc, émérite sachante du numérique au Québec. Un podcast de Damien Douani et Fabrice Epelboin.

Mon entrevue avec Les éclaireurs du numérique



Which AI should I use? Superpowers and the State of Play, by @emollick

Apple researchers achieve breakthroughs in multimodal AI as company ramps up investments

Mon entrevue de ce matin: Tik Tok est de loin le média social LE PLUS ADDICTIF!



Une demande d’action collective contre Meta déposée au Québec

Nvidia dévoile une « superpuce » beaucoup plus performante

Which AI should I use? Superpowers and the State of Play

Imprimez ce billet

Article publié le mardi, 19 mars 2024 sous la rubrique Revue de presse.

Vous pouvez suivre les commentaires sur cet article via ce fil RSS. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou un rétrolien à partir de votre site.