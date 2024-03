L’intelligence artificielle contrôle déjà une partie de votre vie sans que vous le réalisiez vraiment

Si vous écoutez Netflix, planifiez un trajet sur Google Map, rédigez un courriel sur Gmail ou achetez sur Amazon, l’intelligence artificielle facilite déjà votre vie.

C’est elle qui vous propose des films à écouter selon vos goûts, qui vous propose un trajet ou le modifie en cours de route pour atteindre une destination, qui complète votre phrase lorsque vous écrivez ou qui vous propose d’autres produits à acheter qui complètent une acquisition que vous venez de faire. Depuis plusieurs années déjà, l’intelligence artificielle est dans nos vies. Nous appelions ça « des algorithmes ». Personne n’en a fait de drame.

Ce qui change réellement depuis l’arrivée de Chat GPT est que maintenant, nous en prenons plus conscience parce que ce n’est pas une intelligence artificielle qui nous impacte de manière passive. Elle devient « active » dès que nous avons la possibilité d’interagir avec elle consciemment. Elle est de surcroit plus rapide, efficace et surprenante que tout ce qui existait avant. Elle fait plus peur aussi, et avec raison. C’est qu’elle bouleversera nos vies comme peu de technologie l’a fait avant.

Les médias sociaux existaient bien avant Facebook et avant que le commun des mortels se mette à y être et s’accapare la technologie de mise en ligne accessible à tous. Puis, les médias sociaux ont changé nos vies pour le meilleur et pour le pire. Il en sera de même avec l’intelligence artificielle. Déjà, en fin de semaine je partageais la nouvelle que l’entreprise américaine Klarna, mettait à pied 700 employé de son service client et qui est désormais remplacée par une IA plus efficace que les 700 employés qui faisaient le travail. Je parlais aussi de cette autre nouvelle que des parents d’enfants assassinés ont autorisé l’utilisation de la voix des défunts afin de sensibiliser la population. Les exemples épeurants abondent. Mais les exemples positifs aussi. Comme celui de l’IA qui est capable de déceler un cancer à partir d’une radiographie alors qu’elle serait passée inaperçue par le radiologiste ou ces 9 autres exemples tirés de l’article de Forbes 10 Wonderful Examples Of Using Artificial Intelligence (AI) For Good.

La vitesse à laquelle ces changements arrivent et l’importance que cela aura dans nos vies sont majeures. Bien des emplois disparaîtront à court terme et plusieurs autres seront créés aussi. Si vous êtes un travailleur du savoir, vous avez un très grand intérêt à vous familiariser le plus rapidement possible avec l’IA. Il en va de la sécurité de votre gagne-pain. D’ailleurs, ce mois-ci l’Ordre des Ingénieurs du Québec de même que l’Ordre des psychologues du Québec ont tous deux décidé de commencer à parler de l’IA dans leur mensuel. Quel adon!!!

Références

Faire parler son enfant mort grâce à l’IA

l’IA remplace 700 employés au service client

L’ingénierie à l’épreuve de l’intelligence artificielle (p.14-15)

Psychologie et intelligence artificielle

Imprimez ce billet

Article publié le mercredi, 13 mars 2024 sous la rubrique IA.

Vous pouvez suivre les commentaires sur cet article via ce fil RSS. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou un rétrolien à partir de votre site.