Revue de presse marketing/techno du 11 au 17 mai et mon entrevue à CHOI

Pourra-t-on prévenir le suicide à l’aide de l’intelligence artificielle? https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2071447/intelligence-artificielle-emotions-prevention-suicide

L’intelligence artificielle nous trompe déjà, s’alarment des experts https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-11/l-intelligence-artificielle-nous-trompe-deja-s-alarment-des-experts.php = OUF, particulièrement inquiétant

« Messages censurés » durant la COVID-19 | Une action collective autorisée contre Facebook au Québec https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2024-05-13/messages-censures-durant-la-covid-19/une-action-collective-autorisee-contre-facebook-au-quebec.php

ChatGPT: 7% des étudiants québécois l’ont déjà utilisé pour qu’il fasse un devoir à leur place | JDM https://www.journaldemontreal.com/2024/05/13/chatgpt–7-des-etudiants-quebecois-lont-deja-utilise-pour-faire-un-devoir-a-leur-place

Des demandes d’asile rédigées par un robot https://www.lapresse.ca/actualites/2024-05-14/des-demandes-d-asile-redigees-par-un-robot.php

Pierre Fitzgibbon veut que les PME tirent profit de l’intelligence artificielle https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2024-05-13/pierre-fitzgibbon-veut-que-les-pme-tirent-profit-de-l-intelligence-artificielle.php

OpenAI offre la vision et la voix à ChatGPT https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-13/openai-offre-la-vision-et-la-voix-a-chatgpt.php

Plagiat à l’université: voici pourquoi les étudiants pensent à tricher https://www.journaldemontreal.com/2024/05/13/si-les-etudiants-pensent-a-tricher-cest-quils-nont–pas-peur-de-se-faire-prendre-et-parce-que-cest-facile-de-le-faire

Ça y est : l’IA surpasse les humains https://www.journaldemontreal.com/2024/05/14/ca-y-est–lia-surpasse-les-humains

Des entrepreneurs dénoncent une mise à jour « catastrophique » de Google https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2072674/google-algorithme-mise-a-jour-trafic-web

L’IA domine la conférence annuelle Google I/O https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2072754/google-io-ia-gemini

Google Rolls Out AI-Powered Overviews To US Search Results. Google rolls out AI-generated overviews (formerly SGE) to US search results, powered by a new Gemini model customized for search. https://www.searchenginejournal.com/google-rolls-out-sge-ai-powered-overviews/516279

It’s the End of Google Search As We Know It https://www.wired.com/story/google-io-end-of-google-search/

10 nouvelles capacités impressionnantes pour ChatGPT avec GPT-4o | JDM https://www.journaldemontreal.com/2024/05/14/10-nouvelles-capacites-impressionnantes-pour-chatgpt-avec-gpt-4o

Les assistants IA de Google veulent vous accompagner partout https://www.journaldemontreal.com/2024/05/14/les-assistants-ia-de-google-veulent-vous-accompagner-partout

L’IA redéfinit la notion d’oeuvre d’art https://www.ledevoir.com/culture/812977/ia-redefinit-notion-oeuvre-art

Perplexity CEO Aravind Srinivas takes shots at Google https://www.axios.com/2024/05/14/perplexity-ceo-aravind-srinivas-ai-google

Les États-Unis ont parlé à la Chine de sa « mauvaise utilisation » de l’IA https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-15/les-etats-unis-ont-parle-a-la-chine-de-sa-mauvaise-utilisation-de-l-ia.php

L’intelligence artificielle va tuer le journalisme… et une bonne partie du monde du travail! https://www.journaldemontreal.com/2024/05/16/lintelligence-artificielle-va-tuer-le-journalisme-et-une-bonne-partie-du-monde-du-travail

5 Ways to Improve Any Webpage by Adding Specificity https://www.linkedin.com/pulse/5-ways-improve-any-webpage-adding-specificity-andy-crestodina-ljuhf/

Ma génération a été celle des cobayes de Meta! https://www.journaldemontreal.com/2024/12/25/ma-generation-a-ete-celle-des-cobayes-de-meta

Recherches sur Google: l’économie des médias menacée par l’IA générative https://www.journaldemontreal.com/2024/05/16/recherches-sur-google-leconomie-des-medias-menacee-par-lia-generative

Mon entrevue @CHOIRadioX Cette semaine, les annonces, c’est un coup de tonnerre https://radiox.com/podcast/cette-semaine-les-annonces-cest-un-coup-de-tonnerre/ = Ça sent la panique chez Google

With spatial intelligence, AI will understand the real world (Fei-Fei Li | TED2024) https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_with_spatial_intelligence_ai_will_understand_the_real_world

Article publié le vendredi, 17 mai 2024 sous la rubrique Revue de presse.

