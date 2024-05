Revue de presse marketing/techno du 1er au 10 mai et ma grande entrevue à MARCEAU LE SOIR

Cet après-midi j’avais une discussion à propos des biais politiques des outils sociaux (médias sociaux). Voici certaines statistiques:

How Politically Divided Are Social Media Networks? https://www.statista.com/chart/29395/political-preference-social-media/



The Political Attitudes of Social Media Users https://open.substack.com/pub/psychoftech/p/political-attitudes-on-social-media?

Democrats are about 10 percentage points or more likely than Republicans to say they ever use Instagram, Twitter, WhatsApp, LinkedIn or Reddit. https://pewrsr.ch/3wDSkIb

Ryan Lowe | Aligner l’IA sur nos valeurs https://www.lapresse.ca/contexte/la-presse-a-la-barbade/trois-perspectives-sur-l-ia/2024-04-28/ryan-lowe/aligner-l-ia-sur-nos-valeurs.php

Neil Lawrence | Vulnérable comme un humain https://www.lapresse.ca/contexte/la-presse-a-la-barbade/trois-perspectives-sur-l-ia/2024-04-28/neil-lawrence/vulnerable-comme-un-humain.php

Robots tueurs | Le « moment Oppenheimer » de l’intelligence artificielle https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-01/robots-tueurs/le-moment-oppenheimer-de-l-intelligence-artificielle.php

Intelligence artificielle: «la valeur du travail fait par les humains va diminuer», dit Yoshua Bengio | JDM https://www.journaldemontreal.com/2024/05/01/intelligence-artificielle-la-valeur-du-travail-fait-par-les-humains-va-diminuer-dit-yoshua-bengio

How to govern AI — even if it’s hard to predict (Helen Toner | TED2024) https://www.ted.com/talks/helen_toner_how_to_govern_ai_even_if_it_s_hard_to_predict

Vie au travail | Le « col nouveau », travailleur qualifié de demain https://www.lapresse.ca/affaires/2024-01-09/vie-au-travail/le-col-nouveau-travailleur-qualifie-de-demain.php

Des avatars numériques en guise de professeurs dans une université https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-10/hong-kong/des-avatars-numeriques-en-guise-de-professeurs-dans-une-universite.php

Apple présente des excuses après la controverse sur sa pub pour l’iPad Pro https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-09/apple-presente-des-excuses-apres-la-controverse-sur-sa-pub-pour-l-ipad-pro.php

L’OCPM a dépensé 72 000$ pour un site web inutile https://www.journaldemontreal.com/2024/12/25/locpm-a-depense-72-000–pour-un-site-web-inutile

Éric Caire remise son important projet d’application mobile pour son identité numérique https://www.journaldemontreal.com/2024/05/07/eric-caire-remise-son-important-projet-dapplication-mobile-pour-son-identite-numerique = QUELLE SURPRISE!

Stanford e-Corner: The Possibilities of AI [Entire Talk] – Sam Altman (OpenAI) https://youtu.be/GLKoDkbS1Cg?feature=shared via @YouTube

Elon Musk’s Plan For AI News, by @Kantrowitz https://www.bigtechnology.com/p/elon-musks-plan-for-ai-news

Est-ce que les présentateurs de nouvelles pourraient être remplacé par un avatar, la réponse est oui. Ça existe déjà. https://www.deepbrain.io/solutions/news

La poursuite antitrust contre Google n’est que le début https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2024-05-04/la-poursuite-antitrust-contre-google-n-est-que-le-debut.php

Des démocrates critiquent la politique publicitaire de Meta https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-03/etats-unis/des-democrates-critiquent-la-politique-publicitaire-de-meta.php

L’IA en quelques faits

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7191360700789796865/

L’IA n’a pas de talent. Elle a des capacités.

L’IA est prédictive. La créativité est imprévisible.

L’IA met des mots dans l’ordre. Le génie les met dans le désordre.

L’IA est littérale. Aux requêtes d’être originales!

L’IA est infatigable. Mais elle n’est pas infaillible.

L’IA manque de discernement. L’esprit critique a de l’avenir.

L’IA évolue. Évoluez avec elle.

L’IA manque d’émotion. C’est l’occasion de montrer que vous en avez.

L’IA est biaisée. Ne vous laissez pas berner!

Les robots ont de la mémoire. Les humains ont des souvenirs.

La mésaventure d’un directeur d’école, illustration des dangers de l’IA https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2024-05-05/enregistrement-vocal-truque/la-mesaventure-d-un-directeur-d-ecole-illustration-des-dangers-de-l-ia.php

Actioned fake accounts on Facebook worldwide from 4th quarter 2017 to 4th quarter 2023

https://www.statista.com/statistics/1013474/facebook-fake-account-removal-quarter/

Ma grande entrevue à MARCEAU LE SOIR – Michelle Blanc, conférencière et experte en stratégies de gestion et marketing internet! https://www.blvd.fm/reecouter/24460-marceau-le-soir-michelle-blanc-conferenciere-et-experte-en-strategies-de-gestion-et-marketing-internet

OpenAI présente un détecteur d’images générées par l’IA https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2071081/openai-detection-images-ia-dalle3

Une IA arrive à « lire » le cerveau pour recréer des images https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2071064/ia-cerveau-image-irm

Des avatars numériques en guise de professeurs dans une université https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-10/hong-kong/des-avatars-numeriques-en-guise-de-professeurs-dans-une-universite.php

Apple présente des excuses après la controverse sur sa pub pour l’iPad Pro https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-09/apple-presente-des-excuses-apres-la-controverse-sur-sa-pub-pour-l-ipad-pro.php

Imprimez ce billet

Article publié le vendredi, 10 mai 2024 sous la rubrique Revue de presse.

Vous pouvez suivre les commentaires sur cet article via ce fil RSS. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou un rétrolien à partir de votre site.