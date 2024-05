Revue de presse marketing/techno du 20 avril au 1er mai et mon entrevue à CHOI

Ce qu’il faut savoir sur Meta AI, cette nouvelle IA sur vos réseaux sociaux https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2066286/meta-ia-robot-conversationnel-facebook-instagram

La dissolution numérique du français https://www.journaldemontreal.com/2024/04/22/la-dissolution-numerique-du-francais

16 Changes to the Way Enterprises Are Building and Buying Generative AI https://a16z.com/generative-ai-enterprise-2024/

Olympic organizers unveil strategy for using artificial intelligence in sports https://apnews.com/article/olympics-ai-artificial-intelligence-sports-30d3a33d4be893e1495e63fc1116aecc

Limitless : votre deuxième cerveau dopé à l’intelligence artificielle https://www.lesnumeriques.com/n220976 = là ça commence à faire réellement peur…

Quand Alexa et Siri ne comprennent pas https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2024-04-21/quand-alexa-et-siri-ne-comprennent-pas.php

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE S’IMMISCE DANS LE PARCOURS CLIENT https://veilletourisme.ca/2024/04/23/intelligence-artificielle-experience-client/

Panier bleu: des pages de coûts et de gouvernance du projet entièrement caviardées https://www.journaldemontreal.com/2024/04/24/panier-bleu-des-pages-entieres-caviardees-de-ses-couts-et-de-sa-gouvernance

Modernisation du réseau de la santé: un contrat de 637,5 M$ a-t-il été octroyé illégalement? https://www.journaldemontreal.com/2024/04/24/modernisation-du-reseau-de-la-sante–ce-contrat-de-6375-m-a-t-il-ete-octroye-illegalement

Intelligence artificielle générative en enseignement supérieur : enjeux pédagogiques et éthiques https://www.cse.gouv.qc.ca/ia-generative-ens-superieur/

L’intelligence artificielle au service des séries d’ici https://www.lapresse.ca/arts/television/2024-04-25/l-intelligence-artificielle-au-service-des-series-d-ici.php

Vous pouvez maintenant discuter avec Facebook https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-04-24/vie-numerique/vous-pouvez-maintenant-discuter-avec-facebook.php

L’IA générative, une autoroute à réglementer en enseignement supérieur https://www.ledevoir.com/societe/education/811611/intelligence-artificielle-ia-generative-autoroute-reglementer-enseignement-superieur

La deuxième chance de Tristan piégé à plagier avec ChatGPT https://ici.radio-canada.ca/info/long-format/2068069/intelligence-artificielle-victoriaville-cegep-copier

What’s wrong with the robots? An Oxford researcher explains how we can better illustrate AI news stories https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/whats-wrong-robots-oxford-researcher-explains-how-we-can-better-illustrate-ai-news-stories

Intelligence artificielle: DOOM DUMAS PARLE ARABE!!! https://radiox.com/podcast/intelligence-artificielle-doom-dumas-parle-arabe/

Entente entre OpenAI et le «Financial Times» pour former des systèmes d’IA en «journalisme» https://www.journaldemontreal.com/2024/04/29/entente-entre-lopenai-et-le-financial-times-pour-former-des-systemes-dia-en-journalisme

How AI is unlocking the secrets of nature and the universe (Demis Hassabis | TED2024) https://www.ted.com/talks/demis_hassabis_how_ai_is_unlocking_the_secrets_of_nature_and_the_universe via @TEDTalks

Ravie de l’ouverture de la saison de mon client Asperges Primera

https://www.aspergesprimera.com/ouverture-du-kiosque/

NIST launches a new platform to assess generative AI https://tcrn.ch/3WoDEMr via @techcrunch

The Economics of Generative AI https://www.nber.org/reporter/2024number1/economics-generative-ai

Un détournement des ressources du gouvernement fédéral, dit le Bloc québécois https://www.lapresse.ca/actualites/2024-05-01/application-d-une-entreprise-privee-testee-par-des-fonctionnaires/un-detournement-des-ressources-du-gouvernement-federal-dit-le-bloc-quebecois.php = Encore un autre scandale informatique

Google lance l’application mobile Gemini au Canada https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2069036/google-mobile-gemini-canada-ia

Entraîner ses muscles juridiques https://www.lapresse.ca/affaires/resoudre-le-difficile-casse-tete-juridique-de-l-ia/2024-04-27/entrainer-ses-muscles-juridiques.php

FKA twigs Submits AI Testimony to U.S. Senate, Saying She’s Developing Her Own Deepfake https://pitchfork.com/news/fka-twigs-submits-ai-testimony-to-us-senate-saying-shes-developing-her-own-deepfake/

Stop Memorizing Prompts! Try Out These 5 Free ChatGPT Prompt Generators by @WaliaMrinal https://link.medium.com/9fdnax69eJb

